Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 4:6.

Следующей соперницей Гарсии станет украинка Марта Костюк.

Шарапова, в прошлом году дошедшая до полуфинала, не смогла защитить набранные очки и, таким образом, выпадет из топ-50 рейтинга WTA.

Ранее Шарапова призналась, что не так уверена в своих силах, как раньше.