Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Штутгарте
Россиянка Мария Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 4:6.
Следующей соперницей Гарсии станет украинка Марта Костюк.
Шарапова, в прошлом году дошедшая до полуфинала, не смогла защитить набранные очки и, таким образом, выпадет из топ-50 рейтинга WTA.
Ранее Шарапова призналась, что не так уверена в своих силах, как раньше.
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