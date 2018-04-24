Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Штутгарте

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Россиянка Мария Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Штутгарте
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 4:6.

Следующей соперницей Гарсии станет украинка Марта Костюк.

Шарапова, в прошлом году дошедшая до полуфинала, не смогла защитить набранные очки и, таким образом, выпадет из топ-50 рейтинга WTA.

Ранее Шарапова призналась, что не так уверена в своих силах, как раньше.

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