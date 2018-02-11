Лавров заявил, что американцы не могут победить российских спортсменов в честной спортивной борьбе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с недопуском многих ведущих российских спортсменов до Олимпиады-2018, высказал мнение, что американские атлеты не могут победить россиян в честной спортивной борьбе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Считаю, что это часть недобросовестной конкуренции, потому что в честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас, видимо, побеждать. Они считают, что для того, чтобы они вернули себе и сохранили за собой безоговорочный титул лидера мирового спорта, надо конкурентов потихоньку отодвигать в сторону. Тут все средства хороши», — сказал Лавров.

Он отметил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать спортсменов из России стало для него приятной неожиданностью, а вот реакция на это Всемирного антидопингового агентства (WADA) и руководства Американского антидопингового агентства была предсказуемой.

«Понимаете, люди даже не могут сдерживать своих негативных, злых эмоций, и тем самым они себя выдают. Конечно, когда вдруг такой нервный срыв у руководителя антидопинговой структуры происходит в отношении решения суда, который в США в любом случае считается священным, это показывает, что вся затея имеет абсолютно политическую подоплёку и нацелена на шельмование России уже через олимпийское движение», — добавил глава МИД России.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что отсутствие ведущих российских спортсменов негативно скажется на уровне конкуренции на Играх-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru