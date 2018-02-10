Колобков считает, что отсутствие ведущих российских спортсменов негативно скажется на уровне конкуренции на ОИ

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение, что отсутствие многих ведущих отечественных спортсменов на Играх-2018 в Пхёнчхане негативно отразится на общем уровне конкуренции на Олимпиаде.

«Мы надеялись, что Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд примут решение допустить спортсменов, мы уверены, что они все чистые и заслужили выступить. Без наших ребят в некоторых видах будет не та конкуренция, но наши спортсмены у нас все сильные характером, будут выступать на других стартах», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Многие ведущие российские спортсмены не получили приглашения на участие в Олимпиаде: среди них такие известные атлеты, как лыжники Сергей Устюгов и Александр Легков, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин и другие.

Ранее глава делегации российских лыжников на Играх-2018 Юрий Чарковский рассказал, что члены скандинавских сборных проклинают недопуск Сергея Устюгова до Олимпиады.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.