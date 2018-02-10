Колобков считает, что отсутствие ведущих российских спортсменов негативно скажется на уровне конкуренции на ОИ

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение, что отсутствие многих ведущих отечественных спортсменов на Играх-2018 в Пхёнчхане негативно отразится на общем уровне конкуренции на Олимпиаде.

«Мы надеялись, что Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд примут решение допустить спортсменов, мы уверены, что они все чистые и заслужили выступить. Без наших ребят в некоторых видах будет не та конкуренция, но наши спортсмены у нас все сильные характером, будут выступать на других стартах», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Многие ведущие российские спортсмены не получили приглашения на участие в Олимпиаде: среди них такие известные атлеты, как лыжники Сергей Устюгов и Александр Легков, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин и другие.

Ранее глава делегации российских лыжников на Играх-2018 Юрий Чарковский рассказал, что члены скандинавских сборных проклинают недопуск Сергея Устюгова до Олимпиады.