Шорт-трекист Елистратов принёс России первую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане

Чарковский: члены скандинавских сборных проклинают недопуск Устюгова до ОИ-2018

Короткая ссылка
Глава делегации российских лыжников Юрий Чарковский рассказал, как иностранные сборные воспринимают недопуск многих спортсменов из России до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Представители других команд возмущены. Особенно скандинавы, которые понимают, что в соревнованиях было бы больше интриги, если бы выступал Устюгов, который в любой ситуации боролся бы за призовые места», — приводит слова Чарковского ТАСС.

Он отметил, что никто не может понять причину, по которой Устюгов не попал на Олимпиаду.

«Все плюются и проклинают безосновательное решение не допускать наших сильнейших спортсменов», — заявил Чарковский.

По его словам, корейцы относятся с россиянам великолепно и поддерживают хорошую атмосферу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.