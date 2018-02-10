Чарковский: члены скандинавских сборных проклинают недопуск Устюгова до ОИ-2018
Глава делегации российских лыжников Юрий Чарковский рассказал, как иностранные сборные воспринимают недопуск многих спортсменов из России до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
«Представители других команд возмущены. Особенно скандинавы, которые понимают, что в соревнованиях было бы больше интриги, если бы выступал Устюгов, который в любой ситуации боролся бы за призовые места», — приводит слова Чарковского ТАСС.
Он отметил, что никто не может понять причину, по которой Устюгов не попал на Олимпиаду.
«Все плюются и проклинают безосновательное решение не допускать наших сильнейших спортсменов», — заявил Чарковский.
По его словам, корейцы относятся с россиянам великолепно и поддерживают хорошую атмосферу.
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