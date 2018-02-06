Футболисты «Марселя» забили девять мячей «Бур-ан-Брессу» в 1/8 финала Кубка Франции

«Марсель» на выезде нанёс разгромное поражение «Бур-ан-Брессу» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.

В составе «Марселя» хет-трик оформили Лукас Окампос и Константинос Митроглу. Димитри Пайет и Клинтон Н’Джие отличились с пенальти. Ещё один гол в активе Луиса Густаво.

В параллельном матче «Ле-Эрбье» разгромил «Осер» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги.