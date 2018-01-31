ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги

«Пари Сен Жермен» на выезде обыграл «Ренн» в полуфинале Кубка французской лиги.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу парижан.

Победу ПСЖ принесли голы Томаса Менье, Маркиньоса и Джовани Ло Чельсо.

На 63-й минуте Килиан Мбаппе получил красную карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

«Ренн» воспользовался численным преимуществом, дважды поразив ворота парижан. Голы в свой актив записали Диафра Сахо и Саньин Прчич.

В финале соперником ПСЖ станет либо «Монако». либо «Монпелье».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Аталанту» в первом полуфинале Кубка Италии.