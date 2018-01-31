ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу парижан.
Победу ПСЖ принесли голы Томаса Менье, Маркиньоса и Джовани Ло Чельсо.
На 63-й минуте Килиан Мбаппе получил красную карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
«Ренн» воспользовался численным преимуществом, дважды поразив ворота парижан. Голы в свой актив записали Диафра Сахо и Саньин Прчич.
В финале соперником ПСЖ станет либо «Монако». либо «Монпелье».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Аталанту» в первом полуфинале Кубка Италии.