«Ювентус» обыграл «Аталанту» в первом полуфинале Кубка Италии
Туринский «Ювентус» одержал вездную победу над «Аталантой» в первом мачте 1/2 финала Кубка Италии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором победного для туринцев гола стал Гонсало Игуаин, забивший уже на 3-й минуте.
«Аталанта» упустила возможность сравнять счёт с пенальти. Алехандро Гомес не смог переиграть Джанлуиджи Буффона, отразившего 11-метровый.
Ответная игра состоится 28 февраля в Турине.
Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» необычным образом поздравил Буффона с 40-летием.
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