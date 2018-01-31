«Ювентус» обыграл «Аталанту» в первом полуфинале Кубка Италии

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Туринский «Ювентус» одержал вездную победу над «Аталантой» в первом мачте 1/2 финала Кубка Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором победного для туринцев гола стал Гонсало Игуаин, забивший уже на 3-й минуте.

«Аталанта» упустила возможность сравнять счёт с пенальти. Алехандро Гомес не смог переиграть Джанлуиджи Буффона, отразившего 11-метровый.

Ответная игра состоится 28 февраля в Турине.

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» необычным образом поздравил Буффона с 40-летием.

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