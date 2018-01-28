Тренер «Зенита» необычным образом поздравил Буффона с 40-летием
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини необычным образом поздравил с 40-летием голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
«С днём рождения, Буффон. Ты всегда был лучшим. Мой мяч в Парме было невозможно отбить, и ты был слишком молод», — написал Манчини в Instagram.
Манчини вспомнил матч, где он забивает в составе «Лацио» гол в ворота Буффона, который представлял «Парму». В сезоне 1998/99 нынешний наставник «Зенита» пяткой забил гол «Парме».
Ранее «Ювентус» поздравил Буффона с днём рождения.
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