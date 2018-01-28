«Ювентус» поздравил Буффона с днём рождения

Легендарный вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон 28 января отмечает своё 40-летие.

Официальный Twitter туринского клуба поздравил капитана команды с днём рождения.

«Он — номер один, он — супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» дожал оставшихся вдевятером игроков «Кьево» в матче итальянской Серии А.