«Ювентус» поздравил Буффона с днём рождения

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Легендарный вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон 28 января отмечает своё 40-летие.

Официальный Twitter туринского клуба поздравил капитана команды с днём рождения.

«Он — номер один, он — супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» дожал оставшихся вдевятером игроков «Кьево» в матче итальянской Серии А.

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