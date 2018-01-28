«Ювентус» поздравил Буффона с днём рождения
Официальный Twitter туринского клуба поздравил капитана команды с днём рождения.
«Он — номер один, он — супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг», — сказано в сообщении.
È il numero uno, è il supereroe che continua a farci emozionare. 🏳️🏴— JuventusFC (@juventusfc) 27 января 2018 г.
Buon compleanno, @gianluigibuffon! 🎉🎉🎉
#GIG1BDAYpic.twitter.com/kK4ZpHd9Af
Ранее сообщалось, что «Ювентус» дожал оставшихся вдевятером игроков «Кьево» в матче итальянской Серии А.