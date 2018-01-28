«Ювентус» дожал оставшегося вдевятером «Кьево» в матче итальянской Серии А

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«Ювентус» одержал гостевую победу над «Кьево» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса».

В составе гостей отличились Сами Хедира (67-я минута) и Гонсало Игуаин (88-я минута).

При счёте 0:0 хозяева остались вдевятером после удалений Самуэля Бастьена (37-я минута) и Фабрицио Каччаторе (62-я минута).

После 22 матчей «Ювентус» набрал 56 очков и расположился на первом месте, «Кьево» с 22 набранными баллами занимает 13-строчку.

Ранее легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что может переподписать контракт с итальянским клубом ещё на один сезон.

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