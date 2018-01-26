Буффон может изменить решение о завершении карьеры после нынешнего сезона

Легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что может переподписать контракт с итальянским клубом ещё на один сезон.

«Скоро мы встретимся с президентом Аньелли и поговорим об этом. Я желаю лучшего для команды и хочу понимать, какую роль смогу сыграть в будущем. Если «Ювентус» считает, что я буду полезен, то готов поиграть в следующем сезоне», — приводит слова Буффона La Repubblica.

Итальянец отметил, что не хотел бы становиться проблемой для партнёров по «Ювентусу». Кроме того, он заявил, что не перейдёт в другую команду, если клуб не предложит ему новый контракт.

28 января Буффону исполняется 40 лет. Вратарь говорил, что закончит карьеру по окончании нынешнего сезона.

Ранее одноклубник Буффона рассказал о тяжёлом психологическом состоянии легендарного вратаря после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018.