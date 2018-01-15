Одноклубник Буффона рассказал о тяжёлом самочувствии легендарного вратаря после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур рассказал, как капитан команды Джанлуиджи Буффон воспринял непопадание сборной Италии на чемпионат мира 2018 года.
«Итальянцы приняли эту неудачу близко к сердцу. Было ужасно видеть лицо Буффона, он был физически болен», — приводит слова уругвайца Football Italia.
Италия уступила право попадания на мундиаль коллективу из Швеции.
Буффон, начинавший карьеру в сборной матчем с Россией в Москве, объявил о завершении карьеры в национальной команде Италии.
Ранее сообщалось, что Буффон попал в состав лучших футболистов 2017 года.
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