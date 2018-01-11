Болельщики выбрали состав из лучших футболистов 2017 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты голосования, в ходе которого болельщики выбирали состав из лучших игроков 2017 года.

Список приводится на официальном сайте организации.

В него вошли пять игроков мадридского «Реала», который стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Полностью команда 2017 года выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Франция), Серхио Рамос, Марсело (оба — «Реал», Испания), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба — «Реал», Испания), Эден Азар («Челси», Англия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Испания), Криштиану Роналду («Реал», Испания).

Ранее Зидан подтвердил продление контракта с «Реалом».