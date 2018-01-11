Болельщики выбрали состав из лучших футболистов 2017 года
Список приводится на официальном сайте организации.
В него вошли пять игроков мадридского «Реала», который стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Полностью команда 2017 года выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).
Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Франция), Серхио Рамос, Марсело (оба — «Реал», Испания), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия).
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба — «Реал», Испания), Эден Азар («Челси», Англия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Испания), Криштиану Роналду («Реал», Испания).
Ранее Зидан подтвердил продление контракта с «Реалом».