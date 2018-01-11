Зидан подтвердил продление контракта с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что продлил контракт с испанской командой.

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2020 года.

«Контракт уже подписан, срок — до 2020 года. Но я иду от матча к матчу, из года в год, как обычно. Я не могу загадывать на два или три года вперёд, потому что всё устроено не так. Иметь контракт — это ещё ничего не значит», — приводит слова француза AS.

В 2017 году Зидан вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Зидан второй год подряд признан лучшим тренером по версии France Football.