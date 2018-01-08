Зидан второй год подряд признан лучшим тренером по версии France Football

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии издания France Football.

45-летний специалист стал обладателем награды лучшему французскому тренеру второй раз подряд.

В прошлом сезоне под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок УЕФА, выиграл клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов, а также Суперкубок Испании.

Ранее в Англии назвали лучшего футболиста декабря.