Сергей Ерёменко рассказал о реакции игравшего в ЦСКА брата Романа на его переход в «Спартак»

Полузащитник Сергей Ерёменко прокомментировал свою аренду в московский «Спартак» и рассказал, как его брат Роман, который в период с 2014 по 2017 год играл за ЦСКА, отреагировал на этот переход.

«Спартак» всю жизнь меня сопровождал. Там играл папа, все вокруг всегда говорили о «Спартаке», так что можно сказать, что за красно-белыми я слежу с самого детства», — приводит слова Ерёменко Sport24.

Cергей отметил, что данный вариант продолжения карьеры стал единственным возможным для него, и выразил надежду на закрепление в Москве.

«Я уже продолжительное время нахожусь со «Спартаком», так что Рома успел привыкнуть к тому, что я могу оказаться в команде», — заявил Ерёменко. Он подчеркнул, что сильнее всего запомнил тот матч между «Спартаком» и ЦСКА, когда его брат Роман забил красно-белым два гола.

Ранее Ерёменко поделился ожиданиями от выступления в московском «Спартаке».