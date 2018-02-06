Сергей Ерёменко рассказал о реакции игравшего в ЦСКА брата Романа на его переход в «Спартак»
«Спартак» всю жизнь меня сопровождал. Там играл папа, все вокруг всегда говорили о «Спартаке», так что можно сказать, что за красно-белыми я слежу с самого детства», — приводит слова Ерёменко Sport24.
Cергей отметил, что данный вариант продолжения карьеры стал единственным возможным для него, и выразил надежду на закрепление в Москве.
«Я уже продолжительное время нахожусь со «Спартаком», так что Рома успел привыкнуть к тому, что я могу оказаться в команде», — заявил Ерёменко. Он подчеркнул, что сильнее всего запомнил тот матч между «Спартаком» и ЦСКА, когда его брат Роман забил красно-белым два гола.
Ранее Ерёменко поделился ожиданиями от выступления в московском «Спартаке».