Хрюнов назвал фашистскими методы, применяемые к России в спорте

Известный боксёрский промоутер Владимир Хрюнов в интервью RT назвал фашистскими действия против российских спортсменов.

«Считаю российских и советских спортсменов самыми сильными в мире. Их невозможно победить в честной борьбе. Если бы наши атлеты в полном составе попали на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, то имели бы большие шансы занять первое место в общекомандном зачёте. Чтобы этого не произошло, применяются самые различные методы, которые я могу назвать фашистскими. В своё время Геббельс говорил, что «ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой». Всё, что говорится сейчас о допинге в российском спорте, является неправдой. Однако об этом продолжают упорно твердить, и некоторые начинают верить в это. При этом покушаются на самое святое. Дошли до того, что стали упоминать имя президента Путина», — заявил Хрюнов.

По его мнению, в мире ведётся война по расколу российского общества.

«Сейчас инсинуации со стороны МОК дошли до предельной точки. Следовательно, скоро последуют решения со стороны России, а это мы делать умеем. Есть разговоры, что ряд стран пытается создать альтернативную комитету организацию, которая будет жить по другим правилам. Мне лично известны факты, когда лучшего спортсмена обвиняют в каких-либо нарушениях. Ведётся война со всем хорошим, что есть в России, — в попытке расколоть общество. Не стоит верить западной пропаганде», — добавил Хрюнов.

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