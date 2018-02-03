Промоутер Гассиева: Дортикос не нравится нам как человек

Промоутер боксёра Мурата Гассиева Евгений Вайнштейн в преддверии полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в котором российский спортсмен встретится с Юниером Дортикосом, признался, что кубинец не нравится ему как человек.

«Это хороший сильный боксёр. С ним придётся... разобраться. Нам он не нравится не как боксёр, а как человек. Все эти его вызывающие жесты, фокусы, страшные рожи, которые он корчит, изображая злого людоеда, который съест Мурата... Нам просто смешно от этого. Нас этим не напугать. От Дортикоса можно ожидать чего угодно, даже удара на дуэли взглядов. Это делается специально, чтобы спровоцировать, но с Муратом это невозможно», — рассказал Вайнштейн в интервью RT.

Также промоутер не согласился с тем, что Дортикосу в поединке с Гассиевым может помочь опыт участия в любительском боксе.

«Он просто получил этот опыт, которого у нас не было. Того, чему научился Мурат в профессиональных боях, должно быть достаточно. Он боксировал с сильными спортсменами, очень сильными. Да, Дортикос много дрался, но он побывал в нокауте. Мурат и близко к этому не был», — добавил Вайнштейн.

Ранее Дортикос назвал сумму, за которую он готов драться по правилам ММА.