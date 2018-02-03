Соперник Гассиева назвал сумму, за которую он готов драться по правилам ММА

Соперник россиянина Мурата Гассиева по полуфиналу Всемирной боксёрской суперсерии кубинец Юниер Дортикос заявил, что согласился бы провести денежный бой против одной из звёзд смешанных единоборств.

«Если это идёт на пользу моей семьи и команды — не стал бы раздумывать», — рассказал кубинский спортсмен в эксклюзивном интервью RT.

По словам Дортикоса, решение о проведении поединка по правилам ММА далось бы ему сложнее.

«Согласиться на бой в клетке — это гораздо более серьёзно. Но дайте мне пару миллионов, и я сделаю это хоть сегодня», — добавил он.

Ранее Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.