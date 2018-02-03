Соперник Гассиева назвал сумму, за которую он готов драться по правилам ММА
«Если это идёт на пользу моей семьи и команды — не стал бы раздумывать», — рассказал кубинский спортсмен в эксклюзивном интервью RT.
По словам Дортикоса, решение о проведении поединка по правилам ММА далось бы ему сложнее.
«Согласиться на бой в клетке — это гораздо более серьёзно. Но дайте мне пару миллионов, и я сделаю это хоть сегодня», — добавил он.
Ранее Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.