Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии

Кубинец Юниер Дортикос заявил, что нокаутирует россиянина Мурата Гассиева в полуфинальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по двум основным версиям.

«Я отправлю его в нокаут. Не знаю, в каком раунде это произойдёт, но бой закончится именно так», — рассказал кубинский спортсмен в эксклюзивном интервью RT.

По словам Дортикоса, он не опасается Гассиева и не считает его удары смертельными.

«Неважно, что он будет делать. Победителем всё равно стану я», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Гассиев и Дортикос прошли процедуру взвешивания накануне полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии.