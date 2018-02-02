Дортикос оказался тяжелее Гассиева в преддверии полуфинала WBSS в Сочи

Российский боксёр Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос прошли процедуру взвешивания перед полуфинальным боем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

Оба боксёра уложились в лимит весовой категории. Гассиев показал на весах 90,5 кг, Дортикос на 200 г тяжелее (90,7 кг).

Бой между Гассиевым и Дортикосом пройдёт 3 февраля в Сочи.

Ранее сообщалось, что WBA лишила Дениса Лебедева чемпионского титула, выставив его на кон боя между Гассиевым и Дортикосом.