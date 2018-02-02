В Федеральном суде Швейцарии сообщили, что пока не получали апелляцию МОК на решение CAS

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Официальный представитель Федерального суда Швейцарии Петер Жози сообщил, что суд на данный момент не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских спортсменов.

«Никакой апелляции против принятого 1 февраля решения CAS, касающегося слушаний «Российские спортсмены против МОК», пока не внесено в Швейцарский федеральный суд», — приводит слова Жози ТАСС.

Он отметил, что из пояснений, которые даёт на своём сайте CAS, следует, что обжаловать решение в Федеральном суде можно лишь в ограниченных случаях, таких как отсутствие компетенции, нарушение элементарных правил процедуры, в частности права быть заслушанным, и несоответствия общественному порядку.

Ранее бывший вице-президент WADA высказал мнение, что у МОК нет другого выбора, кроме допуска оправданных россиян к Олимпиаде-2018.

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