В Федеральном суде Швейцарии сообщили, что пока не получали апелляцию МОК на решение CAS

Официальный представитель Федерального суда Швейцарии Петер Жози сообщил, что суд на данный момент не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских спортсменов.

«Никакой апелляции против принятого 1 февраля решения CAS, касающегося слушаний «Российские спортсмены против МОК», пока не внесено в Швейцарский федеральный суд», — приводит слова Жози ТАСС.

Он отметил, что из пояснений, которые даёт на своём сайте CAS, следует, что обжаловать решение в Федеральном суде можно лишь в ограниченных случаях, таких как отсутствие компетенции, нарушение элементарных правил процедуры, в частности права быть заслушанным, и несоответствия общественному порядку.

Ранее бывший вице-президент WADA высказал мнение, что у МОК нет другого выбора, кроме допуска оправданных россиян к Олимпиаде-2018.