Бывший вице-президент WADA считает, что у МОК нет другого выбора, кроме допуска оправданных россиян к ОИ-2018

Бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Арне Люнгквист высказал мнение, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) у Международного олимпийского комитета (МОК) нет другого выхода, кроме как допустить оправданных российских спортсменов к участию в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«У них, как я понимаю, нет выбора. Решение CAS не может быть обжаловано. Теоретически МОК может обратиться в суд Швейцарии, но он обычно не занимается такими вопросами. Я не думаю, что МОК это сделает», — приводит слова Люнгквиста NRK

Ранее глава комиссии МОК Денис Освальд заявил, что своим решением CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом.