Оправданный CAS скелетонист Третьяков поедет на ОИ-2018, если получит приглашение от МОК

Российский скелетонист Александр Третьяков, олимпийский чемпион 2014 года, поделился впечатлениями от решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

CAS оправдал Третьякова, отменил аннулирование золотой медали на Играх в Сочи и снял пожизненную дисквалификацию со спортсмена.

«Конечно, новости отличные, но уже даже сил и эмоций нет радоваться — вымотался за год. Но счастлив, конечно», — цитирует Третьякова РИА Новости.

Спортсмен заявил, что поедет на Олимпиаду в Южную Корею, если Международный олимпийский комитет (МОК) даст добро.

«Теперь решение за МОК — приглашать меня или нет. Если пригласят, то поеду, конечно», — сказал Третьяков.

Ранее Министерство спорта сделало заявление относительно решений CAS по делам 39 российских спортсменов.