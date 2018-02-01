Минспорт — о решениях CAS: это 28 чистых побед
«Всего рассматривались дела 39 спортсменов. Из них по 28 делам решения Международного олимпийского комитета (МОК) аннулированы! Это значит — 28 чистых побед!» — заявили в Министерстве спорта.
Оправданные спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 в Пхёнчане в случае положительного решения МОК.
Коллегии CAS признали, что россияне невиновны и отменили решения комиссии Дениса Освальда. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной. Спортсмены не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.
Ранее CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи.