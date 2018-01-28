Саночница Иванова выиграла спринт на этапе КМ в Латвии
Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубка мира, который проходит в латвийском городе Сигулде.
Результат Ивановой составил 30,998 секунды.
На второй позиции оказалась представительница Германии Натали Гайзенбергер (31,003). На третьей строчке расположилась латвийка Кендия Апарйоде (31,111).
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