Саночница Иванова выиграла спринт на этапе КМ в Латвии

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Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубка мира, который проходит в латвийском городе Сигулде.

Результат Ивановой составил 30,998 секунды.

На второй позиции оказалась представительница Германии Натали Гайзенбергер (31,003). На третьей строчке расположилась латвийка Кендия Апарйоде (31,111).

Ранее сообщалось, что Павличенко посвятил победу на ЧЕ по санному спорту своему сыну.

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