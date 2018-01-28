Павличенко посвятил победу на ЧЕ по санному спорту своему сыну
Российский саночник Семён Павличенко подарит золотую медаль за победу на чемпионате Европы в Сигулде своему сыну Фёдору, которому 28 января исполнилось три года.
Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмен отметил, что очень хотел сделать такой подарок сыну.
«Пусть этот успех будет в памяти не только у меня, но и у него», — сказал Павличенко.
Ранее сообщалось, что россиянин Павличенко стал чемпионом Европы по санному спорту.
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