Россиянин Павличенко стал чемпионом Европы по санному спорту

Российский саночник Семён Павличенко одержал победу в личных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в латвийском городе Сигулде.

Время спортсмена по сумме двух попыток составило 1 минуту 36,758 секунды. Другой представитель России, Роман Репилов, расположился на третьем месте (1 минута 36,769 секунды). Вторую позицию занял представитель Германии Феликс Лох. Ранее сообщалось, что глава Федерации санного спорта России (ФССР) Гарт гордится победой саночницы Ивановой на ЧЕ после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.