Глава ФССР Гарт гордится победой саночницы Ивановой на ЧЕ после слушаний в CAS

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала победу саночницы Татьяны Ивановой на чемпионате Европы в Латвии.

Иванова выступала на ЧЕ после слушаний в Спортивном арбитражном суде, где подала апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки от Олимпийских игр.

«Таня — настоящий боец, она просто молодец! Это просто невероятный результат с учётом того, какую тяжёлую неделю она пережила. И после такого нервного напряжения, какое было на слушаниях в CAS в Женеве, так собраться и победить! У меня просто нет слов», — цитирует Гарт «Р-Спорт».

Глава ФССР отметила, что Иванова провела оба заезда на ЧЕ на высоком уровне.

«Она молодец, оба заезда сегодня провела на невероятно высоком уровне. Таня — умница, я горжусь ею», — сказала Гарт.

Ранее главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил, что слушания в CAS помогли саночнице Ивановой победить на ЧЕ.