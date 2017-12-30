Брагин прокомментировал победу сборной России над Белоруссией на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в матче с Белоруссией на чемпионате мира в американском Баффало.

«Контролировали игру, и после счёта 3:0 особенных проблем не было. Допускали удаления, поиграли даже в формате «три на пять» и большой отрезок — «четыре на пять», но это всё хорошая практика. У белорусов был день отдыха, а у нас — меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны», — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Наставник также прокомментировал первый пропущенный гол российской сборной.

«Первый гол немного обострил игру. Может, вратарь Сухачёв решил, что скучно? Но повторю, для команды этот отрезок был полезен. И хорошо, что у нас был запас в три шайбы. Можно сказать, работали на будущее», — добавил Брагин.

Ранее Россия обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2018 по хоккею.