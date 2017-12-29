Россия обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2018 по хоккею
Встреча завершилась со счётом 5:2.
У российской сборной отличились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13-я минута), Клим Костин (24-я и 49-я минуты) и Артур Каюмов (45-я минута).
В составе команды Белоруссии отличились Дмитрий Дерябин (42-я минута) и Сергей Пищук (51-я минута).
Сборная России занимает второе место в группе B (6 очков), Белоруссия расположилась на последнем, пятом месте, не имея баллов в своём активе.
Благодаря этой победе россияне гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила национальную команду Словакии на молодёжном ЧМ-2018.