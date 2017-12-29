Россия обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная России нанесла поражение национальной команде Белоруссии в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

У российской сборной отличились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13-я минута), Клим Костин (24-я и 49-я минуты) и Артур Каюмов (45-я минута).

В составе команды Белоруссии отличились Дмитрий Дерябин (42-я минута) и Сергей Пищук (51-я минута).

Сборная России занимает второе место в группе B (6 очков), Белоруссия расположилась на последнем, пятом месте, не имея баллов в своём активе.

Благодаря этой победе россияне гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила национальную команду Словакии на молодёжном ЧМ-2018.

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