Россия обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России нанесла поражение национальной команде Белоруссии в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 5:2. У российской сборной отличились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13-я минута), Клим Костин (24-я и 49-я минуты) и Артур Каюмов (45-я минута). В составе команды Белоруссии отличились Дмитрий Дерябин (42-я минута) и Сергей Пищук (51-я минута). Сборная России занимает второе место в группе B (6 очков), Белоруссия расположилась на последнем, пятом месте, не имея баллов в своём активе. Благодаря этой победе россияне гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила национальную команду Словакии на молодёжном ЧМ-2018.