«Балтика» вместе с «Сочи» напрямую вылетела из РПЛ

«Балтика» наряду с «Сочи» лишилась шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

«Балтика» проиграла «Локомотиву» в матче 30-го тура РПЛ со счётом 1:3.

По итогам сезона они набрали 26 очков и заняли предпоследнее место в таблице.

Команда впервые с 1998-го сыграла в высшей лиге чемпионата России, но не сумела закрепиться в ней.

Также она провела три сезона подряд в элите в 1996—1998 годах. Наивысшим достижением стало седьмое место.

«Сочи» лишился шансов на спасение за тур до финиша после поражения от «Краснодара».

Ранее «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака».