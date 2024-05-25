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«Балтика» вместе с «Сочи» напрямую вылетела из РПЛ

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«Балтика» наряду с «Сочи» лишилась шансов на сохранение места в элитном дивизионе.
«Балтика» вместе с «Сочи» напрямую вылетела из РПЛ
  • РИА Новости

«Балтика» проиграла «Локомотиву» в матче 30-го тура РПЛ со счётом 1:3. 

По итогам сезона они набрали 26 очков и заняли предпоследнее место в таблице.

Команда впервые с 1998-го сыграла в высшей лиге чемпионата России, но не сумела закрепиться в ней.

Также она провела три сезона подряд в элите в 1996—1998 годах. Наивысшим достижением стало седьмое место.

«Сочи» лишился шансов на спасение за тур до финиша после поражения от «Краснодара».

Ранее «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака».

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