Олимпийский чемпион Фелпс заявил о потере доверия к WADA

Олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс выступил с призывом повлиять на политику Всемирного антидопингового агентства (WADA) после дела китайских пловцов.

«Мы как спортсмены больше не можем слепо доверять WADA — организации, которая постоянно доказывает, что она либо не способна, либо не хочет вести последовательную политику по всему миру.

Узнав, что китайская эстафетная команда состояла из спортсменов, не отбывших дисквалификацию, я с сомнением оглядываюсь назад. Возможно, мы никогда не узнаем правду и это может преследовать нас годами», — приводит слова Фелпса CNN.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее сообщалось, что глава WADA Банька вызван в конгресс США.