Глава МИД России Сергей Лавров заявил о произошедшей «эстонизации» Европы. При этом он подчеркнул, что в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.

Такое мнение министр иностранных дел выразил в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России прокомментировал слова президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о планах «поставить Россию на колени».

По словам Лаврова, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делаться.