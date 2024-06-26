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Лавров заявил о произошедшей «эстонизации» Европы

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о произошедшей «эстонизации» Европы. При этом он подчеркнул, что в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.
Лавров заявил о произошедшей «эстонизации» Европы
  • РИА Новости

Такое мнение министр иностранных дел выразил в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России прокомментировал слова президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о планах «поставить Россию на колени».

По словам Лаврова, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делаться.

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