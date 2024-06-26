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Минздрав: ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной

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Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что ситуация на фармацевтическом рынке остаётся стабильной.
Минздрав: ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несмотря на вызовы начала 2022 года, ситуация на фармацевтическом рынке является стабильной.

Глаголев добавил, что объём жизненно необходимых препаратов сегодня в стране при сравнении с объёмами потребления составляет восемь месяцев.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

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