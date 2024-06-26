Минздрав: ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что ситуация на фармацевтическом рынке остаётся стабильной.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несмотря на вызовы начала 2022 года, ситуация на фармацевтическом рынке является стабильной.

Глаголев добавил, что объём жизненно необходимых препаратов сегодня в стране при сравнении с объёмами потребления составляет восемь месяцев.

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