Минздрав: ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, несмотря на вызовы начала 2022 года, ситуация на фармацевтическом рынке является стабильной.
Глаголев добавил, что объём жизненно необходимых препаратов сегодня в стране при сравнении с объёмами потребления составляет восемь месяцев.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.