Английские фанаты бросали в Саутгейта стаканчики после матча со Словенией на Евро

Фанаты сборной Англии выразили недовольство работой главного тренера команды Гарета Саутгейта после матча группового этапа Евро-2024 со Словенией.

Матч завершился со счётом 0:0.

Как сообщает Football Away Days, после матча Саутгейт подошёл к трибуне с болельщиками, но в него начали кидать пластиковые стаканчики. Также его освистали.

В итоге Англия заняла первое место в группе C, набрав пять очков, и вышла в плей-офф турнира.

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