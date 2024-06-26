Поступления в бюджет России от налога на богатых выросли в 1,5 раза

В Федеральной налоговой службе России заявили, что в российский бюджет за январь — май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на службу.

По данным ФНС, показатель этого года в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Предполагается, что это связано с ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений.

Власти прогнозируют, что федеральный бюджет получит 176 млрд рублей от этой статьи по итогам года. При этом некоторые эксперты уверены, что план перевыполнят.

Уточняется, что соответствующий налог составляет 15% и взимается с доходов выше 5 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что в России сохранят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года.