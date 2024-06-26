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Минюст России: денежные вливания США в иноагентов в 2023 году выросли на 40%

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Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что денежные вливания американских властей в российских иностранных агентов в 2023 году выросли на 40%.
Минюст России: денежные вливания США в иноагентов в 2023 году выросли на 40%
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом он сказал, выступая на сессии «НКО без границ: государство и общество» на Петербургском международном юридическом форуме.

«Денежные вливания США в такие организации увеличились в разы, в 2023 году — на 40% и составили около 1,3 млрд рублей. В 2022 году — 785 млн рублей», — отметил он.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.

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