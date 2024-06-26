Минюст России: денежные вливания США в иноагентов в 2023 году выросли на 40%
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом он сказал, выступая на сессии «НКО без границ: государство и общество» на Петербургском международном юридическом форуме.
«Денежные вливания США в такие организации увеличились в разы, в 2023 году — на 40% и составили около 1,3 млрд рублей. В 2022 году — 785 млн рублей», — отметил он.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.