Роскомнадзор: только 77 иноагентов начали маркировать свои материалы

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.

Кроме того, 345 иностранных агентов (56,9%) прекратили свою деятельность в российском информационном пространстве.

«В отношении 184 иноагентов (30,4%) ведомство ведёт последовательную работу по привлечению к ответственности за отсутствие маркировки», — заключили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 606 иноагентах, из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лиц.

Ранее суд в Москве оштрафовал блогера Илью Варламова* из-за того, что в его публикациях отсутствует плашка иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.