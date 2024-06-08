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Роскомнадзор: только 77 иноагентов начали маркировать свои материалы

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RT
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.

Кроме того, 345 иностранных агентов (56,9%) прекратили свою деятельность в российском информационном пространстве.

«В отношении 184 иноагентов (30,4%) ведомство ведёт последовательную работу по привлечению к ответственности за отсутствие маркировки», — заключили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 606 иноагентах, из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лиц.

Ранее суд в Москве оштрафовал блогера Илью Варламова* из-за того, что в его публикациях отсутствует плашка иноагента.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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