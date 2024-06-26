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Мурашко: Минздрав одобрил клинические исследования препарата от ботулизма

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство дало разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А.
Мурашко: Минздрав одобрил клинические исследования препарата от ботулизма
  • РИА Новости

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ имени Гамалеи», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил министр, речь идёт о лекарстве на основе моноклональных антител, которые могут связывать токсин в крови больного.

По словам Мурашко, на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты.

Ранее эксперт рынка НТИ «Хелснет», врач-терапевт Станислав Морозов подчеркнул в беседе с RT, что к основным мерам профилактики ботулизма относится выбор качественных продуктов, их надлежащее хранение и приготовление — тепловая обработка, использование чистой воды.

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