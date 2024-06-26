Мурашко: Минздрав одобрил клинические исследования препарата от ботулизма

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство дало разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А.

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ имени Гамалеи», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил министр, речь идёт о лекарстве на основе моноклональных антител, которые могут связывать токсин в крови больного.

По словам Мурашко, на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты.

Ранее эксперт рынка НТИ «Хелснет», врач-терапевт Станислав Морозов подчеркнул в беседе с RT, что к основным мерам профилактики ботулизма относится выбор качественных продуктов, их надлежащее хранение и приготовление — тепловая обработка, использование чистой воды.