Мбаппе оскорбил Левандовски за удар по носу во время матча Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оскорбил форварда сборной Польши Роберта Левандовски во время матча группового этапа Евро-2024.

Инцидент случился во время одного из игровых эпизодов: футболисты боролись за мяч и поляк непреднамеренно ударил соперника по тому месту, где была расположена защитная маска. Напомним, что Мбаппе вынужден играть в ней из-за травмы носа.

Как сообщает RMC Sport, Мбаппе назвал Левандовски «сукиным сыном».

Отмечается, что после игры они обнялись.

Матч завершился со счётом 1:1.

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Ранее Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы.