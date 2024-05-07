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Ньямси: «Локомотив» был бы в топ-5 чемпионата Франции

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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказал мнение, что столичный клуб располагался бы в топ-5 Лиги 1.
Ньямси: «Локомотив» был бы в топ-5 чемпионата Франции
  • Gettyimages.ru

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно: во Франции упор делают на тактику, а в России — на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

Ньямси перешёл в стан железнодорожников в прошедшее зимнее трансферное окно. Во Франции он выступал за такие клубы, как «Ренн», «Страсбур» и «Шатору».

В текущем сезоне он провёл за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.

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