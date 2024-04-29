RT в Telegram
Подпишись

Защитник «Локомотива» Ньямси: на улицах Москвы чище, чем в Париже

Короткая ссылка
Французский футболист камерунского происхождения, защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.
Защитник «Локомотива» Ньямси: на улицах Москвы чище, чем в Париже
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Каждый день мне всё больше нравится жить в России. Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, ведь я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже. Где я трачу больше денег?.. Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», — заявил Ньямси «РБ Спорту».

Ньямси перешёл в стан железнодорожников в прошедшее зимнее трансферное окно. Во Франции он выступал за такие клубы, как «Ренн», «Страсбур» и «Шатору».

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что уровень жизни в Москве и других городах России не уступает Лондону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить