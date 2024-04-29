Защитник «Локомотива» Ньямси: на улицах Москвы чище, чем в Париже

Французский футболист камерунского происхождения, защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.

«Каждый день мне всё больше нравится жить в России. Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, ведь я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже. Где я трачу больше денег?.. Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», — заявил Ньямси «РБ Спорту».

Ньямси перешёл в стан железнодорожников в прошедшее зимнее трансферное окно. Во Франции он выступал за такие клубы, как «Ренн», «Страсбур» и «Шатору».

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что уровень жизни в Москве и других городах России не уступает Лондону.