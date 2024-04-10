Канчельскис: уровень жизни в Москве и других городах России не уступает Лондону

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне жизни в России и Европе.

По словам экс-игрока английского клуба, он уехал в Англию в период распада Советского Союза и был удивлён тем, что увидел за рубежом: спокойная жизнь, отсутствие очередей и полностью забитые болельщиками стадионы.

«Сейчас ситуация изменилась. В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас всё сравнялось. Могу даже сказать так — уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше», — сказал Канчельскис Sport24.

Он добавил, что, по его мнению, речь идёт не только о Москве — Петербург, Екатеринбург и Новосибирск тоже не уступают столице Англии в уровне жизни.

Ранее воспитанник ФК «Мариуполь» заявил, что уровень жизни в Крыму заметно вырос за последние годы.