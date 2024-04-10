Канчельскис: уровень жизни в Москве и других городах России не уступает Лондону
- РИА Новости
По словам экс-игрока английского клуба, он уехал в Англию в период распада Советского Союза и был удивлён тем, что увидел за рубежом: спокойная жизнь, отсутствие очередей и полностью забитые болельщиками стадионы.
«Сейчас ситуация изменилась. В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас всё сравнялось. Могу даже сказать так — уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше», — сказал Канчельскис Sport24.
Он добавил, что, по его мнению, речь идёт не только о Москве — Петербург, Екатеринбург и Новосибирск тоже не уступают столице Англии в уровне жизни.
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