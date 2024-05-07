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Порье: если задушу Махачева «гильотиной» — установлю памятник у себя во дворе

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Американский боец Дастин Порье заявил, что если победит россиянина Ислама Махачева приёмом «гильотина», то поставит себе памятник.
Порье: если задушу Махачева «гильотиной» — установлю памятник у себя во дворе
  • Gettyimages.ru

«Однажды я выиграю «гильотиной». Если задушу Махачева «гильотиной» — установлю бронзовый памятник у себя во дворе, где я исполняю этот приём», — приводит слова Порье MMA Hour.

Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с Махачевым.

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