Порье: если задушу Махачева «гильотиной» — установлю памятник у себя во дворе
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«Однажды я выиграю «гильотиной». Если задушу Махачева «гильотиной» — установлю бронзовый памятник у себя во дворе, где я исполняю этот приём», — приводит слова Порье MMA Hour.
Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах.
Ранее Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с Махачевым.