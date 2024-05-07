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Файзуллаев: пока не обсуждали моё участие в Олимпиаде, я сосредоточен на ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном участии в Олимпиаде в Париже в составе сборной Узбекистана.
Файзуллаев: пока не обсуждали моё участие в Олимпиаде, я сосредоточен на ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Пока не обсуждали. Я сосредоточен на ЦСКА. Мы хотим победить в Кубке, мы можем победить «Зенит». Неважно, кубок или чемпионат», — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

29 апреля молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии (2:0). Выход в финал позволил команде впервые отобраться на олимпийский футбольный турнир.

Файзуллаев пропустил финал турнира, вернулся в расположение ЦСКА и сыграл в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1).

Ранее тренер сборной Узбекистана поблагодарил ЦСКА, который отпустил Файзуллаева на Кубок Азии.

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