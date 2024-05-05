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Генменеджер «Вашингтона»: на Овечкина оказывается большое давление

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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что на капитана команды оказывается большое давление.
Генменеджер «Вашингтона»: на Овечкина оказывается большое давление
  • AP
  • © Tom Brenner

«Я не думаю, что это справедливо, — ему 38 лет. Мы не можем прийти и сказать, что он должен вести нас или забить 50 голов. На Овечкина оказывается большое давление. Ожидается, что в 38 лет он будет вести нас в атаке, что, вероятно, несправедливо», — приводит слова Маклеллана RMNB.com.

В регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Овечкин заявил, что боялся, что его обменяют из-за низкой результативности в начале регулярного сезона.

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