Овечкин: в январе боялся, что «Вашингтон» меня обменяет

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что боялся, что его обменяют из-за низкой результативности в начале регулярного сезона.

«Что я ощущал, когда в январе у меня было восемь голов? Я боялся, что меня обменяют. Слава богу, я продолжаю играть за «Вашингтон».

Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды. Мы выясняли, как мне лучше делать мою работу. Но даже когда я не забивал, команда всё равно боролась за победы», — приводит слова Овечкина Sport24.

В регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Овечкин высказался об итогах сезона-2023/24.