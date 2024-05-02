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Французский защитник «Локомотива»: Дзюба — крутой парень, похож на Ибрагимовича

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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси назвал нападающего Артёма Дзюбу крутым парнем.
Французский защитник «Локомотива»: Дзюба — крутой парень, похож на Ибрагимовича
  • РИА Новости

«Дзюба — крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру... Как минимум, своими габаритами», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

Как сообщает «Чемпионат», Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ранее Сёмин высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве».

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