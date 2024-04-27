Сёмин высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы в столичном клубе.

«Видимо, на сегодняшний момент он не случайно потерял статус ключевого исполнителя железнодорожников. Причин на это достаточно много, и какие из них повлияли, судить сложно, я ведь не вижу его работы на тренировках. Но в прошлом году Дзюба однозначно помог красно-зелёным. Артём даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов. Например, обладает колоссальным опытом. И он в любой команде забьёт свои мячи. Другое дело, в каком физическом состоянии человек находится сейчас, учитывая недавнюю травму. А в его высоком уровне никто не сомневается», — заявил Сёмин RT.

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Ранее Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).